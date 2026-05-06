Original-Research: FINEXITY AG - von NuWays AG
Einstufung von NuWays AG zu FINEXITY AG
Aufbau der Börse für Private Markets; INITIATE mit KAUFEN
FINEXITY ist einer der führenden Infrastrukturanbieter Europas für tokenisierte Kapitalmärkte. Das Unternehmen betreibt eine regulierte Plattform, die Emittenten, Handelspartner und Investoren über die gesamte Transaktionskette verbindet - von der Strukturierung und Emission über die Platzierung bis hin zum Sekundärhandel und der Abwicklung. Mit mehr als 250 tokenisierten Emissionen und mehr als 84.000 registrierten Investoren betreibt FINEXITY bereits einen der aktivsten Marktplätze für tokenisierte Wertpapiere in Europa.
Das mittelfristige Ziel ist es, den aktuellen OTC-Marktplatz in eine vollständig regulierte Börse für tokenisierte Wertpapiere weiterzuentwickeln, mit kontinuierlichem Handel, sofortiger Abwicklung und ohne Abhängigkeit von traditionellen Intermediären.
Eine Wettbewerbsposition, die schwer zu replizieren ist. Kein europäischer Wettbewerber hat den vollständigen Stack zusammengestellt, den FINEXITY aufgebaut hat. Die meisten lösen nur einen Teil des Problems. Vier strukturelle Vorteile bilden die Grundlage dafür:
Finanziell nähert sich der Wendepunkt. Es wird erwartet, dass der Konzernumsatz von € 3,2 Mio. im GJ25p (ohne Effecta) auf € 9,7 Mio. im GJ26e (27% org. Wachstum) und auf € 30,3 Mio. im GJ29e ansteigen wird (75% CAGR). Die EBITDA-Verluste verringern sich bis GJ28e auf nahezu die Gewinnschwelle, mit dem ersten Jahr bedeutender Profitabilität im GJ29e bei € 2,2 Mio. (eNuW). Entscheidend ist, dass der Business Case bereits auf Basis der Primärmarkteinnahmen funktioniert; das MTF bietet zwar ein erhebliches Potenzial, der Break-even hängt jedoch nicht davon ab.
Mittelfristige Prognose. Management erwartet einen Umsatz von mehr als € 70 Mio. (eNuW: € 41 Mio. bis zum GJ30e) und EBITDA-Margen von 25-30% (eNuW: ~25% langfristige Margen), konsistent mit der Ökonomie digitalen Börseninfrastrukturgeschäften im Skalierungsstadium.
Kurzfristige Katalysatoren. Die BaFin-Genehmigung der Effecta-Übernahme bringt die WpIG-Lizenz ins Haus und eröffnet den Zugang zu zehntausenden derzeit inaktiven Investoren. Die DLT-TSS-Lizenz würde FINEXITY von einem OTC-Marktplatz zu einem vollständig regulierten Börsenbetreiber transformieren. Wir initiieren die Coverage mit KAUFEN und einem € 64 Kursziel auf Basis eines DCF.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: finexity-ag-2026-05-06-fullnoteinitiation-de-37219
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NuWays AG - Equity Research
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Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany
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Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
Offenlegung möglicher Interessenkonflikte nach § 85 WpHG beim oben analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse.
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