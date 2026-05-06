Unterföhring (ots) -- Zusammenarbeit umfasst alle 104 Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Deutschland- Tausende Gastronomie-Betriebe mit Sky Abonnement profitieren- Sky stellt technische Infrastruktur für kommerzielle Public-Viewing-Events zur Übertragung des WM-Programms von MagentaTVUnterföhring, 6. Mai 2026 - Sky und die Deutsche Telekom als Rechteinhaber aller 104 Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Deutschland haben sich auf eine weitreichende Zusammenarbeit geeinigt: Über Sky distribuiert MagentaTV sein WM-Programm für das Gastronomie-Angebot sowie für offizielle Public Viewings. Dort können Fußball-Fans alle Spiele live verfolgen.Gewerblichen Kunden* können dank dieser Vereinbarung alle Spiele der WM 2026 über drei lineare Sondersender auf ihrem Sky Q Receiver oder ihrer Sky Stream Box verfolgen - und das ohne zusätzliche Kosten. Die Kanäle sind über SAT, Kabel und Sky Stream empfangbar und voraussichtlich ab dem 4. Juni freigeschaltet.Lars Winking, Vice President Sky Business: "Gemeinsam mit der Deutschen Telekom sorgen wir dafür, dass unsere Gastro- und Hotellerie Partner die FIFA WM 2026 unkompliziert und vollständig zeigen können. So machen wir es ihnen leicht, den WM-Sommer optimal für stimmungsvolle Fußballabende und zusätzliche Erlöse zu nutzen."Arnim Butzen, TV-Chef der Deutschen Telekom: "Alle 104 Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gibt es bei MagentaTV. Wir wollen den Fans in Deutschland ein einzigartiges Turniererlebnis bieten - mit vollständiger Live-Abdeckung, exklusiven Inhalten und einem starken Team vor und hinter der Kamera. Gleichzeitig ist es uns wichtig, die besondere Atmosphäre von großen Fußballturnieren auch außerhalb der eigenen vier Wände erlebbar zu machen. Die Zusammenarbeit mit Sky ermöglicht es uns, Millionen Menschen beim Public Viewing und in der Gastronomie zu erreichen - und damit die WM 2026 zu einem echten Gemeinschaftserlebnis zu machen."Die Details der DistributionskooperationFür die Übertragungen in tausenden Restaurants, Hotels und Kneipen mit Sky Hardware werden drei lineare Kanäle von MagentaTV auf die vorhandenen Receiver von Sky kostenfrei aufgespielt. Interessierte Betriebe, die bislang kein Abonnement abgeschlossen haben, bekommen die Möglichkeit, die Kanäle über Sky zu buchen.Der dreimonatige "Sky-Gastro-Pass" ist ab dem 6. Mai für sämtliche Nicht-Sky-Kunden auf https://business.sky.de/gastropass buchbar und beinhaltet neben den drei linearen Kanälen von MagentaTV das komplette Sky Sportprogramm, u. a. den Start der Fußball Bundesliga und 2. Liga, des DFB-Pokals und der Premier League, außerdem im Tennis das gesamte Turnier in Wimbledon und 20 ATP Turniere sowie im Motorsport u. a. sieben Formel 1 und sechs MotoGP Rennen.Public Viewing - Lizenzantrag erfolgt über SkyKommerzielle, öffentliche Übertragungen sind lizenzpflichtig und haben entsprechend einen kommerziellen Charakter, etwa durch den Verkauf von Speisen und Getränken, die Erhebung von Eintrittsgeldern oder Sponsorings durch Dritte. Hierfür ist eine FIFA-Lizenz erforderlich, die in Deutschland von Sky Deutschland vergeben wird.Für offizielle Public-Viewing-Veranstaltungen können Interessenten unter dem Link Sky Business: Public Viewing Anmeldung (https://business.sky.de/publicviewing-anmeldung) einen offiziellen Lizenzantrag stellen. Im Anschluss an eine erfolgreiche Bewerbung wird Sky Deutschland vor Turnierbeginn die benötigte Hardware zur Verfügung stellen. Damit erhalten die Veranstalter alle 104 Spiele in HD-Qualität.*gilt nicht für Zimmer in Hotels und Kliniken sowie für WettbürosPresseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie auch auf Sky Media Village (https://urldefense.com/v3/__https:/watch.skymediavillage.sky/skygroup/interactive/78606805630a408294cb812d0522eae8product543/index.html*/__;Iw!!IlCVUJ0!vybqnSfA3vM_aOB7NNCMVusPtZviOH-K4PtG0k_bJWLj4jMMAilcgHfL9SeNRgo90XIiUF2dQx9y-XznC2D38HVp_sh81w$).Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6269501