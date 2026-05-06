Alte Spur wird wieder heiß: Storm Exploration - Vergessenes VMS-Ziel von Inco bietet massiven Hebel für 2026

Inco-Bohrloch 42800 durchschnitt laut Storms heutiger Mitteilung einen 21 Meter mächtigen Abschnitt mit wechselnden massiven Sulfiden und Sulfid-Stringern, darunter Pyrrhotit, Chalcopyrit und Sphalerit. Bohrloch 42727 traf ab 14,9 Metern Tiefe auf einen 19 Meter langen Abschnitt mit massivem Pyrit und geringeren Anteilen Chalcopyrit, gefolgt von disseminiertem Pyrit und geringem Pyrrhotit bis zum Ende des Lochs bei 44,8 Metern. Für ein Ziel, das damals nur mit sehr kurzen, kleinen Bohrungen getestet wurde, ist das geologisch ein ungewöhnlich starker Befund.

Die eigentliche Frage lautet: Nur Kupfer-Zink - oder auch Gold?

Der Name Gold Standard kommt nicht von ungefähr. Rund vier Kilometer südlich der großen EM-Anomalie befinden sich historische Goldabbaue, darunter Sairy Gamp, HW-271 und AD34. Besonders HW-271 ist für die aktuelle VMS-These von Bedeutung, weil dort in der Vergangenheit hochgradige Gold-Kupfer-Mineralisierungen beschrieben wurden. Storm meldete 2022 Proben aus dem Bereich HW-271 mit bis zu 166 g/t Gold, 197 g/t Silber und 1,47% Kupfer. Weitere Proben lieferten 88,6 g/t Gold und 1,49% Kupfer, 83,4 g/t Gold und 0,96% Kupfer sowie 77,6 g/t Gold und 2,59% Kupfer.

Damit stellt sich die naheliegende Frage: Handelt es sich bei Gold Standard lediglich um ein klassisches Kupfer-Zink-Ziel, oder könnte die regionale Gold-Kupfer-Signatur auch mit dem VMS-System zusammenhängen? Diese Frage ist für Investoren entscheidend. Ein reines Basismetallziel kann für einen Junior Explorer bereits erheblich wertsteigernd sein. Ein VMS-System mit zusätzlichem Gold- und Silberanteil kann jedoch eine ganz andere Bewertungsfantasie auslösen.

Storm CEO Bruce Counts verweist in der heutigen Mitteilung auf zwei kanadische Weltklassebeispiele: die Horne Mine in Rouyn-Noranda, Québec, und Kidd Creek bei Timmins, Ontario. Horne produzierte zwischen 1927 und 1989 aus 53,7 Mio. Tonnen Erz rund 260 Tonnen Gold und 1,13 Mio. Tonnen Kupfer bei Durchschnittsgehalten von 2,22% Kupfer, 6,1 g/t Gold und 13 g/t Silber. Kidd Creek wiederum lieferte zwischen 1966 und 2016 insgesamt 140,4 Mio. Tonnen Erz mit Gehalten von 2,29% Kupfer, 6,15% Zink und 86,2 g/t Silber. Solche Vergleiche sind natürlich keine Prognose für Gold Standard. Sie zeigen aber, warum VMS-Ziele in Kanada für Explorationsgesellschaften so attraktiv sein können: Wenn sie funktionieren, können sie groß, polymetallisch und extrem wertvoll sein.

Moderne Exploration trifft auf ein fast ungetestetes Ziel

Storm plant nun ein zweiphasiges Programm. Zunächst sollen Boden-Geophysik, Kartierung, Prospektion und Bodenproben die Auflösung der EM-Anomalie verbessern und die besten Bohransatzpunkte definieren. Anschließend soll gebohrt werden. Laut heutiger Unternehmensmeldung sind 10 bis 15 Kernbohrungen mit insgesamt 2.000 bis 3.000 Metern geplant. Ziel ist es, das Vorhandensein von Edelmetallen und kritischen Metallen zu testen sowie Einfallen und Mächtigkeit der Mineralisierung besser zu verstehen. Der Feldstart ist nach der Schneeschmelze für Anfang Juni vorgesehen; das Bohrprogramm soll voraussichtlich Anfang Juli beginnen, sobald die unterstützenden Daten ausgewertet sind.

Das ist ein wichtiger Punkt: Storm muss nicht bei null anfangen. Die historische Inco-Arbeit hat bereits Sulfide bestätigt. Die modernen VTEM-Daten liefern nun den geophysikalischen Rahmen. Die 3D-Interpretation deutet darauf hin, dass die stärkere Leitfähigkeit nicht zwingend an der Oberfläche liegt, sondern in größerer Tiefe, etwa im Bereich um 100 Meter. Genau dort haben die historischen Kurzbohrungen nie wirklich getestet. Inco kratzte gewissermaßen nur an der Oberfläche. Storm will nun erstmals mit einem modernen, systematischen Bohrprogramm prüfen, ob unterhalb der historischen Treffer ein zusammenhängendes und potenziell mineralisiertes VMS-System liegt.

Gold Standard könnte der kurzfristige Hebel im Storm Portfolio sein

Storm Exploration erfüllt viele Kriterien, die spekulative Rohstoffinvestoren bei einem Junior Explorer sehen wollen: eine überschaubare Bewertung, eine enge Aktienstruktur, erfahrenes Management und mehrere Projekte mit Entdeckungspotenzial. Gold Standard ist dabei nur eines von drei Projekten des Unternehmens in Nordwest-Ontario. Auch Keezhik und Attwood besitzen Goldpotenzial und liegen in einem Gebiet, das zuletzt wieder stärker in den Fokus von Explorern gerückt ist.

Der Unterschied bei Gold Standard liegt jedoch im möglichen kurzfristigen Katalysator. Während viele Juniors erst noch ein Ziel definieren müssen, besitzt Storm bereits eine großräumige EM-Anomalie, historische Sulfidbohrungen und hochgradige Gold-Kupfer-Proben in der Nähe. Das ist eine seltene Kombination. Sollte das geplante Bohrprogramm bestätigen, dass die Leitfähigkeitsanomalie tatsächlich durch massive oder semi-massive Sulfide verursacht wird, dürfte der Markt das Projekt neu bewerten müssen. Sollte zusätzlich Gold im System nachgewiesen werden, würde sich die Story nochmals deutlich verschärfen.

Fazit: Inco hat aufgehört, bevor die eigentliche Frage gestellt wurde

Gold Standard ist eine klassische "unfinished business"-Geschichte. Inco fand vor mehr als 50 Jahren deutliche Sulfidmineralisierung, suchte aber offenbar nach Nickel, ließ die Bohrkerne unanalysiert und veröffentlichte die entscheidenden EM-Daten nicht. Dadurch verschwand das Ziel für Jahrzehnte aus dem Blickfeld. Erst Storm Exploration hat mit moderner Geophysik die alte Spur wieder sichtbar gemacht. Für eine Gesellschaft mit nur rund 4 Mio. CAD Börsenwert könnte bereits der Nachweis eines ernstzunehmenden VMS-Systems ein massives Re-Rating auslösen. Noch ist Gold Standard ein frühes Explorationsziel, und Leitfähigkeit ist kein Ersatz für Bohrergebnisse. Aber die Ausgangslage ist ungewöhnlich stark: fünf Kilometer Streichlänge, historische Kupfer-Zink-Sulfide, hochgradige Gold-Kupfer-Proben nur wenige Kilometer entfernt und ein erstes echtes modernes Bohrprogramm in Sichtweite. Genau solche Konstellationen sind es, aus denen im Junior-Sektor überproportionale Neubewertungen entstehen können.

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