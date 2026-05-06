Datang Mobile, KPN, NEC und Wilus sind als neueste Lizenzgeber dem Sisvel-Point-of-Sales (POS)-Patentpool beitgetreten und schließen sich damit sieben weiteren Patentinhabern an, um ihre 2G- bis 5G-Mobilfunkportfolios im Rahmen des Programms zur Verfügung zu stellen: BlackBerry, Huawei, JVCKENWOOD, LG Electronics, Nokia, Sisvel und SK Telecom.

Die Frist für Sisvel-POS-Lizenzgeber, um von den Anreizen, die für eine frühzeitige Beteiligung gewährt werden, zu profitieren, endet am 15. Mai. An einer Beteiligung interessierte Inhaber von Mobilfunkpatenten sollten sich so schnell wie möglich an Sisvel wenden.

Der Pool ist der erste auf dem Markt, der speziell auf die POS-Vertikale ausgerichtet ist. Seine Einrichtung wurde Anfang April bekannt gegeben und er wird von Huawei, LG Electronics und Nokia als Gründungslizenzgeber unterstützt.

"Die Resonanz des Marktes war bislang großartig, und ich freue mich, Datang, KPN, NEC und Wilus als neueste Lizenzgeber begrüßen zu dürfen", so Sven Törringer, POS Programme Manager. "Wir haben eine unglaublich starke Gruppe von Mobilfunktechnologie-Innovatoren zusammengebracht und viele weitere Unternehmen befinden sich in der Pipeline. Ich bin mir sicher, dass das von uns entwickelte Lizenzprogramm für Lizenznehmer der POS-Vertikale ein attraktives Wertversprechen darstellen wird."

"Mobilfunkstandards helfen dabei, die vernetzten Zahlungserlebnisse zu ermöglichen, die Verbraucher tagtäglich in Anspruch nehmen. Als Marktführer im Bereich der drahtlosen Konnektivität erleichtern wir Anbietern von Kassengeräten weltweit den Zugang zu wichtigen drahtlosen Technologien", so Mika Viertio, Head of IoT Licensing Program, Wireless Technologies bei Nokia.

"POS-Geräte werden in der bargeldlosen Wirtschaft immer wichtiger und als einer der führenden Anbieter von Funktechnologie freut sich Huawei, der POS-Branche unsere relevanten, zum Standard gewordenen Patente über den Sisvel-Pool zur Verfügung zu stellen", so Emil Zhang, Head of Strategic Planning Key Projects bei Huawei. "Damit wird die Konnektivität vereinfacht, die sowohl Geschäftsinhabern als auch der Öffentlichkeit Vorteile bietet und ihnen neue Möglichkeiten eröffnet. Wir freuen uns auch sehr, dass sich immer mehr Patentinhaber dem Pool anschließen und so eine zentrale Anlaufstelle für den effizienteren Austausch von Konnektivitätstechnologien geschaffen wird."

Über Sisvel

Sisvel ist überzeugt von der Bedeutung von Kollaboration, Innovationskraft und Effizienz, um eine Brücke zwischen den Bedürfnissen von Patentinhabern und denjenigen zu schlagen, die auf ihre Technologien zugreifen möchten. In einem komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Marktumfeld ist es unser Leitprinzip, durch die Entwicklung und Implementierung flexibler, zugänglicher Kommerzialisierungslösungen faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.

Sisvel We Power Innovation

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