Lugnez - Das Bündner Energieunternehmen Repower modernisiert und verstärkt das Stromnetz im Lugnez GR für gesamthaft rund zehn Millionen Franken. Die Arbeiten dauern gemäss Angaben des Unternehmens voraussichtlich bis ins Jahr 2030. Insgesamt werden gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch rund sieben Kilometer Freileitungen mit 151 Masten zurückgebaut. Gleichzeitig erstellt Repower rund 24 Kilometer neue Kabelanlagen. «Damit soll die Störanfälligkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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