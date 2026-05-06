RENK hat im ersten Quartal solide Ergebnisse geliefert, die weitgehend im Einklang mit den Konsens- und Pre-Close-Erwartungen stehen. Der Auftragseingang war mit 582 Mio. EUR stark und hält das Ziel von 2 Mrd. EUR für das Geschäftsjahr 2026 gut auf Kurs, während der Umsatz im Einklang mit den Erwartungen lag und die bereinigte EBIT-Marge um 60 Basispunkte übertroffen wurde. Allerdings war das Quartal uneinheitlich. Der Bereich VMS profitiert weiterhin von der Aufrüstung im europäischen Verteidigungssektor und erzielte starke Ergebnisse, während die Marge im Bereich M&I aufgrund von kundenbedingten Logistikverzögerungen und einer Störung bei einem Lieferanten, die über 20 Mio. EUR an Marine-Umsatz in das zweite und dritte Quartal verschob, schwach war. Die Prognose wurde bestätigt, und das Management zielt nun auf die obere Hälfte der Spanne von 255-285 Mio. EUR für das bereinigte EBIT, was weitgehend im Einklang mit den Konsens-Erwartungen steht. Angesichts einer fairen Bewertung und der weiterhin sichtbaren Ausführungsrisiken im Bereich M&I belassen wir unsere HOLD-Einstufung und das Kursziel von 53,00 EUR unverändert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/renk-group-ag





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