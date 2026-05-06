Die Aktie meines Biotech-Multibaggers Assembly Biosciences sendet derzeit ein klares Signal an den Markt: Das Interesse explodiert. Allein in den vergangenen zwei Handelstagen wurden an der Nasdaq wie aus dem Nichts Aktien im Gegenwert von rund 25 Millionen US-Dollar umgesetzt - ein Niveau, das Anleger bei dem Small Cap in diesem Jahr bislang noch nicht gesehen haben. Parallel dazu legte die Aktie zeitweise um rund 9% zu. Die Kombination aus stark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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