© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEMehr Aufträge als je zuvor, Milliarden im Auftragsbuch, steigende Margen. Trotzdem verkaufen Anleger.Der Augsburger Rüstungszulieferer Renk ist mit dem besten Jahresauftakt der Unternehmensgeschichte ins Jahr gestartet und profitiert weiterhin von der hohen Nachfrage nach Militärtechnik in Europa. Im ersten Quartal legten die Bestellungen um 6,1 Prozent auf 582,3 Millionen Euro zu und übertrafen damit die Erwartungen der Analysten deutlich. Treiber war vor allem das Kerngeschäft mit Antriebssystemen für Militärfahrzeuge, in dem die Sparte Vehicle Mobility Solutions ein Wachstum von über 20 Prozent verzeichnete. Das Unternehmen, das unter anderem Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 sowie …Den vollständigen Artikel lesen
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