Die Renk-Aktie gerät am Mittwochmorgen in den Abwärtssog des massiven Kurseinbruchs von Rheinmetall und verliert ebenfalls rund -5% an Wert. Damit fällt der Kurs des Getriebespezialisten auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr. Wird die Renk-Aktie zurecht durch Rheinmetall in Mitleidenschaft gezogen oder macht die Börse hier einen Fehler? Wie hängt Renk mit Rheinmetall und TKMS zusammen? Zuerst ein Wort zum Auslöser des massiven Kurseinbruchs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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