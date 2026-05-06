© Foto: Elke Münzel - picture alliance / CHROMORANGETotalEnergies investiert über 100 Millionen Euro in einen neuen Supercomputer. Pangea 5 soll die Leistung versechsfachen und die Energiewende beschleunigen.Der Energiekonzern TotalEnergies baut seine Rechenkapazitäten massiv aus, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Gemeinsam mit Dell Technologies und NVIDIA entwickelt das Unternehmen den Hochleistungsrechner Pangea 5. Die Anlage entsteht im Forschungszentrum CSTJF im französischen Pau und kostet mehr als 100 Millionen Euro. Der neue Supercomputer soll die bestehende Rechenleistung um das Sechsfache steigern. Die Inbetriebnahme ist für 2027 geplant. An der Börse reagieren Anleger jedoch zurückhaltend: Die Aktie von TotalEnergies fällt …Den vollständigen Artikel lesen
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