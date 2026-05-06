Seit Anfang April kennt die Intel-Aktie nur noch eine Richtung, und zwar nach oben. Nachdem der Kurs des Chipgiganten am gestrigen Dienstag im US-Handel um +13% nach oben schoss, geht es auch am Mittwochmorgen im europäischen Handel um +6% nach oben. Was ist denn bitte hier los und sollten Anleger "Intel inside" ihres Portfolios haben? Apple als neuer Kunde Auslöser des erneuten Kurssprungs der Intel-Aktie waren gleich drei Nachrichten: Ein neuer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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