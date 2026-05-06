ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach endgültigen Quartalszahlen der Online-Apotheke auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das nun veröffentlichte operative Ergebnis (Ebitda) sei ein wenig schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0012044747
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