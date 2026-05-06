© Foto: Omar Marques - SOPA Images via ZUMA Press WireEine 4000%-Rallye, die ihresgleichen sucht: Speicher-König Sandisk ist jetzt mehr wert als McDonald's. Und mehr als sein ehemaliger Mutterkonzern. Was hinter dem explosiven Kursanstieg der Speicherchip-Branche steckt.Der KI-Hunger nach Speicherkapazität treibt die Bewertungen auf ein Niveau, das selbst erfahrene Branchenbeobachter staunen lässt. Sandisk, erst im Februar 2025 von Western Digital abgespalten (zu einem Kurs von rund 40 US-Dollar), hat seinen einstigen Mutterkonzern bei der Marktkapitalisierung überholt und ist erstmals in die 200-Milliarden-US-Dollar-Liga aufgestiegen. Die Aktie notiert mittlerweile bei schwindelerregenden 1400 US-Dollar. Seit dem Börsenstart als …Den vollständigen Artikel lesen
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