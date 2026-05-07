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GFT Technologies verzeichnet soliden Start in das Jahr 2026 und setzt Wachstumskurs bei verbesserter Profitabilität fort



07.05.2026 / 07:29 CET/CEST

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GFT Technologies verzeichnet soliden Start in das Jahr 2026 und setzt Wachstumskurs bei verbesserter Profitabilität fort Solider Jahresauftakt mit Umsatzwachstum von 5 Prozent zu konstanten Wechselkursen auf 229,5 Mio. Euro, im Einklang mit der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Deutlicher Anstieg des EBT um 20 Prozent auf 12,0 Mio. Euro und des bereinigten EBIT um 7 Prozent auf 16,1 Mio. Euro

Starkes Wachstum in Brasilien (+33 Prozent) und Kolumbien (+20 Prozent), ergänzt durch solides Wachstum in Spanien (+9 Prozent) und den USA (+8 Prozent zu konstanten Wechselkursen)

Wachstum in allen Geschäftsbereichen: Getrieben durch zweistelligen Anstieg in Industrie & Sonstige (+15 Prozent) sowie weitere Zuwächse in Versicherung (+6 Prozent) und Banking (+1 Prozent)

Mit einem beeinflussten Vertragsvolumen von über 100Mio.Euro und wachsender Nutzung bei Unternehmenskunden wird die Wynxx Agentic AI Plattform zu einem zentralen Wachstumstreiber für GFT

Bedeutende Kundengewinne belegen die Umsetzungskompetenz von GFT in strategischen Wachstumsfeldern; so konnte das Unternehmen nach der Integration von Megawork einen SAP-Vertrag im Wert von über 18 Mio. Euro mit einem Tier-1-Kunden in Brasilien abschließen

Google Cloud zeichnet GFT als "2026 Google Cloud Partner of the Year - Infrastructure Modernization: Latin America" aus und bestätigt damit die weltweit führende Position von GFT

Prognose für 2026 in einem sich wandelnden Marktumfeld bestätigt Stuttgart, 7. Mai 2026 - Die GFT Technologies SE (GFT) hat ihren Wachstumskurs im ersten Quartal 2026 fortgesetzt und ein solides Umsatz- und Ergebniswachstum sowie eine höhere Profitabilität erzielt, während das Unternehmen seine Wynxx Agentic AI Plattform weiter skaliert hat. Der Konzernumsatz verbesserte sich um 3 Prozent auf 229,5 Mio. Euro; zu konstanten Wechselkursen belief sich das Wachstum auf 5 Prozent. Das EBT stieg um 20 Prozent auf 12,0 Mio. Euro und das bereinigte EBIT erhöhte sich um 7 Prozent auf 16,1 Mio. Euro. Die starke Geschäftsentwicklung von GFT im ersten Quartal steht im Einklang mit der Prognose für das Gesamtjahr 2026. Die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 zeigen, dass GFT auch in einem dynamischen Marktumfeld, das durch beschleunigte Technologiesprünge und geopolitische Einflussfaktoren geprägt ist, solides und profitables Wachstum erzielt. Getrieben von einer anhaltend hohen Nachfrage nach KI-nativer Modernisierung, cloudbasierter Transformation und skalierbaren Plattformlösungen stärkt GFT seine Position in strategisch wichtigen Wachstumsfeldern weiter und legt die Grundlage für eine fortgesetzte Expansion. "Die solide finanzielle Entwicklung im ersten Quartal entspricht voll unseren Erwartungen und bestätigt, dass wir unsere KI-zentrierte Strategie mit Disziplin umsetzen. Unternehmen gehen zunehmend über die reine Erprobung hinaus und integrieren KI systematisch in groß angelegte Modernisierungsprogramme", sagt Marco Santos, Global CEO von GFT Technologies. "GFT ist in diesem Bereich gut positioniert und verbindet technologische Exzellenz, tiefe Branchenexpertise und globale Delivery-Fähigkeiten. Mit unserer Wynxx Agentic AI Plattform helfen wir unseren Kunden, komplexe Modernisierungsprogramme schneller, sicherer und mit klarem geschäftlichem Mehrwert umzusetzen." Wynxx Agentic AI Plattform und Branchenexpertise treiben Wachstum Im Zentrum der KI-zentrierten Wachstumsstrategie von GFT steht die proprietäre Wynxx Agentic AI Plattform, die GFT im ersten Quartal 2026 weiter skaliert hat. Bis zum Ende des Quartals war die Plattform in elf Ländern ausgerollt und bei 105 Unternehmenskunden etabliert (Jahresende 2025: acht Länder, 92 Kunden). Der gesamte von Wynxx beeinflusste Vertragswert überstieg im ersten Quartal 2026 104 Mio. Euro - ein deutliches Wachstum von rund 48 Prozent. Wynxx ermöglicht Unternehmen groß angelegte Softwareentwicklungsprojekte und komplexe Legacy-Modernisierungsprogramme zu beschleunigen, und ist ein integraler Bestandteil der KI-zentrierten Strategie von GFT. GFT stärkte zudem seine Position bei Tier-1-Kunden durch den Abschluss eines bedeutenden SAP-Vertrags über die jüngste Akquisition Megawork, mit einem Gesamtvertragswert von mehr als 18 Mio. Euro. Die starke Umsetzungsfähigkeit von GFT, seine tiefe Expertise in regulierten Industrien und seine globale Delivery-Präsenz werden weiterhin von führenden Branchenanalysten anerkannt. GFT gewann kürzlich den 2026 Google Cloud Partner of the Year Award in der Kategorie "Infrastructure Modernization: Latin America". Die Auszeichnung unterstreicht die führende Position von GFT im lateinamerikanischen Wachstumsmarkt. Das Unternehmen wurde außerdem als "Leader" im IDC MarketScape: Worldwide Cloud-Native Core Banking Implementation Services 2025 Vendor Assessment, als "Industry Pioneer" in der AI Maturity Matrix for Digital Banking Transformation Services 2026 sowie als "Leader" in der QKS SPARK Matrix 2026 for Insurance Digital Transformation Services eingestuft. Diese Auszeichnungen unterstreichen die Fähigkeit von GFT, cloud-native Transformationen und KI-getriebene Modernisierungsprogramme in regulierten Industrien schnell und in großem Maßstab umzusetzen. Wachstum in allen Sektoren GFT profitiert weiterhin in allen Sektoren von einer starken Nachfrage nach KI-nativer Modernisierung und Cloud-Transformation. Der Umsatz stieg im ersten Quartal 2026 um 3 Prozent auf 229,5 Mio. Euro (Vorjahr: 221,9 Mio. Euro); zu konstanten Wechselkursen belief sich das Wachstum auf 5 Prozent. Der Sektor Industrie & Sonstige verzeichnete ein Umsatzwachstum von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Geschäft mit Versicherungskunden stieg um 6 Prozent, während Banking ein Wachstum von 1 Prozent verzeichnete. Auf regionaler Ebene zeigte sich im ersten Quartal 2026 ein differenzierteres Bild. Nach der Anpassung der Segmentstruktur zu Beginn des Jahres berichtet GFT nun in den Segmenten "Americas & APAC" und "Europe"; wobei die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst wurden. Americas & APAC erwies sich als wesentlicher Wachstumstreiber, mit einem Umsatzanstieg von 12 Prozent auf 117,4 Mio. Euro (Vorjahr: 105,2 Mio. Euro), gestützt durch die starke Entwicklung in Brasilien (+33 Prozent) und Kolumbien (+20 Prozent). In den Vereinigten Staaten blieb der Umsatz in Euro nahezu stabil; zu konstanten Wechselkursen verzeichnete der Markt ein Wachstum von 8 Prozent. Im Segment Europe, zu dem auch das Vereinigte Königreich gehört, ging der Umsatz leicht um 4 Prozent auf 111,9 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 116,5 Mio. Euro). Positive Beiträge aus Spanien (+9 Prozent) wurden durch Rückgänge in Deutschland (-10 Prozent), Italien (-1 Prozent) und dem Vereinigten Königreich (-4 Prozent) ausgeglichen. Die Entwicklung in Europa spiegelt damit ein in bestimmten Märkten weiterhin vorsichtiges Investitionsumfeld wider. Deutlich verbesserte Profitabilität Das bereinigte EBIT stieg um 7 Prozent auf 16,1 Mio. Euro (Vorjahr: 15,1 Mio. Euro), wobei sich die bereinigte EBIT-Marge von 6,8 auf 7,0 Prozent verbesserte. Die Verbesserung der Profitabilität wurde durch eine höhere Personaleffizienz, geringere Büromietkosten infolge optimierter Büroflächen sowie reduzierte negative Währungseffekte unterstützt. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich deutlich um 20 Prozent auf 12,0 Mio. Euro (Vorjahr: 10,0 Mio. Euro), wobei die EBT-Marge signifikant von 4,5 auf 5,2 Prozent anstieg. Die klare Verbesserung der EBT-Marge spiegelt nicht nur operative Verbesserungen wider, sondern auch geringere Kapazitätsanpassungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem erfolgreich fortschreitenden Transformationsprozess im Vereinigten Königreich. "Die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal zeigt, dass unser Wachstum auf einer breiten operativen Basis beruht. Der Auftragsbestand ist im Jahresvergleich um 11 Prozent gestiegen und unterstützt unseren Wachstumskurs für 2026 - trotz der anhaltenden geopolitischen Entwicklungen", sagte Jochen Ruetz, CFO und Deputy CEO von GFT Technologies. "Gleichzeitig hat sich die Profitabilität deutlich verbessert, infolge operativer Fortschritte sowie geringerer Kapazitätsanpassungen." Ausblick 2026 bestätigt: Umsatzwachstum bei fortgesetzter KI-Expansion Vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden makroökonomischen Umfelds und zunehmender geopolitischer Veränderungen erwartet GFT für das Geschäftsjahr 2026 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 Prozent auf rund 930 Mio. Euro. Das bereinigte EBIT wird voraussichtlich auf 71 Mio. Euro steigen, was einer bereinigten EBIT-Marge von 7,6 Prozent entspricht. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) soll sich deutlich um 21 Prozent auf rund 56 Mio. Euro verbessern, was einer EBT-Marge von 6 Prozent entspricht. Impulse werden insbesondere von der anhaltend starken Nachfrage nach KI-nativer Modernisierung, Next-Generation-Core-Banking-Implementierungen, Cloud-Transformation und datenbasierten Geschäftsmodellen erwartet. Um dieses Potenzial zu erschließen, wird GFT seine technologische Expertise weiter schärfen, sein Portfolio an Plattformlösungen konsequent ausbauen und die operative Aufstellung weiterentwickeln, um zusätzliches Skalierungspotenzial effizient zu realisieren. Gleichzeitig stärkt GFT selektiv Marketing und Vertrieb in strategisch wichtigen Wachstumsmärkten, um die mittel- und langfristige Wachstumsdynamik weiter auszubauen. Kennzahlen (IFRS)

(Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich) In Mio. Euro Q1 2026 Q1 2025 ? Umsatz 229,52 221,91 3% EBITDA 17,23 15,99 8% Bereinigtes EBIT1) 16,11 15,09 7% Bereinigte EBIT-Marge (in Prozent) 7,0 6,8 0,2 PP EBIT 12,76 10,82 18% EBT 12,00 10,01 20% Konzernergebnis 8,58 7,09 21% Ergebnis je Aktie in Euro 0,34 0,27 26% Operativer Cashflow 4,39 -4,31 >100% Auftragsbestand 512,14 462,25 11% In Mio. Euro 31.03.2026 31.12.2025 Mitarbeiter (FTE) 11.645 11.772 -1% Netto-Liquidität -53,7 -55,2 3% Eigenkapitalquote (in Prozent) 45% 41% 4 PP Bereinigt um Sondereffekte aus M&A-Aktivitäten, Kapazitätsanpassungen, aktienkursbasierte Effekte im Zusammenhang mit der Bemessung der variablen Managementvergütung sowie weitere Sondereffekte. Weitere Informationen zur Definition von alternativen Leistungsindikatoren finden Sie hier auf der GFT Website. Marco Santos, Global CEO of GFTSource: Tom Maurer/GFT Download image Diese Pressemitteilung steht Ihnen auch im GFT-Newsroom zum Download zur Verfügung. Ihre Kontakte

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