EQS-News: VINCORION SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

VINCORION startet stark ins erste Börsenjahr: Umsatz steigt und Auftragsbestand erreicht Allzeithoch



07.05.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



VINCORION startet stark ins erste Börsenjahr: Umsatz steigt und Auftragsbestand erreicht Allzeithoch Konzernumsatz wächst um 40 % auf rund 69,0 Mio. Euro (Q1 2025: 49,3 Mio. Euro) - stärkstes erstes Quartal der Unternehmensgeschichte

Auftragseingang von rund 149,4 Mio. Euro übersteigt den Vorjahreswert fast um das Vierfache (Q1 2025: 38,8 Mio. Euro)

Bereinigtes EBIT steigt um 30 % auf rund 12,4 Mio. Euro; bereinigte EBIT-Marge bei 18,0 %

Gesamtauftragsbestand wächst auf rund 1,2 Mrd. Euro; fester Auftragsbestand deckt mehr als 90 % des geplanten Jahresumsatzes 2026

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Wedel, 7. Mai 2026. VINCORION SE, ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme, ist stark ins erste Börsenjahr gestartet. Im ersten Quartal 2026 hat VINCORION den stärksten ersten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte erzielt. Der Konzernumsatz in diesem Zeitraum stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 40 % auf rund 69,0 Mio. Euro (Q1 2025: 49,3 Mio. Euro). Das bereinigte EBIT des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 % auf rund 12,4 Mio. Euro bei einer bereinigten Marge von 18,0 %. Der Auftragseingang belief sich auf rund 149,4 Mio. Euro und überstieg den Vorjahreswert somit um fast das Vierfache (Q1 2025: 38,8 Mio. Euro). Der Gesamtauftragsbestand erreichte rund 1,2 Mrd. Euro. Mehr als 90 % des für 2026 geplanten Umsatzes sind bereits durch feste Auftragsbestände gedeckt.



"Wir haben VINCORION als eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen etabliert und das erste Quartal zeigt, dass die Nachfrage nach unseren Produkten weiterhin hoch ist", sagte Kajetan von Mentzingen, CEO der VINCORION SE. "Unsere Systeme stehen im Kern der europäischen Verteidigungsfähigkeit. Das spiegelt sich in unserem Auftragsbestand wider und gibt uns eine außergewöhnliche Planungssicherheit."



Dieter Holst, CFO der VINCORION SE: "Die Zahlen des ersten Quartals sprechen für sich: Umsatz und Ergebnis sind deutlich gewachsen. Nach unserem erfolgreichen Börsengang verfügen wir über die richtige Ausgangsposition, unsere profitable Wachstumsgeschichte nachhaltig fortzusetzen, und wir sind davon überzeugt, unsere Jahresprognose zu erfüllen."



Vehicle Systems und Power Systems treiben Wachstum

Vehicle Systems

Das Segment Vehicle Systems erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von rund 35,4 Mio. Euro, ein Anstieg von 60,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1 2025: 22,0 Mio. Euro). Treiber war die deutlich gestiegene Nachfrage nach Stabilisierungsprodukten sowie nach Ersatzteilen.



Power Systems

Das Segment Power Systems steigerte den Umsatz um 42,6 % auf rund 20,7 Mio. Euro (Q1 2025: 14,5 Mio. Euro). Die starke Nachfrage nach Systemen für die bodengebundene Luftverteidigung trug maßgeblich zu diesem Wachstum bei. Im Rahmen des EU-geförderten SENTINEL-Projekts wird VINCORION eine führende industrielle Rolle für Deutschland übernehmen, um moderne taktische Energiesysteme zu entwickeln.



Aviation

Das Segment Aviation hielt die Umsatzerlöse mit rund 13,7 Mio. Euro erwartungsgemäß auf Vorjahresniveau.



Jahresprognose 2026 bestätigt

VINCORION bestätigt die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026: Der Konzernumsatz wird im Bereich von 280 bis 320 Mio. Euro erwartet, bei einer bereinigten EBIT-Marge von rund 18 % bis 19 %.



Wesentliche Konzernkennzahlen Q1 2026

In Millionen € Q1 2026 Q1 2025

Auftragseingang 149,4 38,8

Gesamtauftragsbestand 1.183 n/a

Umsatz 69,0 49,3

Bereinigtes EBIT 12,4 9,6

Bereinigte EBIT-Marge 18,0% 19,4%

Free Cashflow -7,1 1,6



Um 11:00 Uhr (MESZ) veranstaltet VINCORION einen Webcast für Analysten und Investoren, der live auf der Unternehmens-Website übertragen wird. Bitte registrieren Sie sich hier, um den Webcast zu verfolgen.



Weitere Informationen unter: https://ir.vincorion.com/de



Über VINCORION SE

VINCORION SE ist ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme mit Fokus auf innovative Energiesysteme, darunter Generatoren, elektrische Motoren und Antriebe, Aggregate, Leistungselektronik und hybride Energiesysteme. Als Partner der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie entwickelt und fertigt VINCORION aus einem intensiven Dialog heraus maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen seiner Kunden. Ein leistungsfähiger Kundendienst bietet Betreuung und Service für die Nutzung eigener und Produkte dritter Hersteller während des gesamten Produktlebenszyklus.



Mit rund 900 Vollzeitbeschäftigten an Standorten in Deutschland und den USA erwirtschaftete VINCORION 2025 rund 240 Millionen Euro Umsatz.



Weitere Informationen und aktuelle News finden Sie unter www.vincorion.com sowie auf LinkedIn.



Kontakt:

Frederike Gasa

Head of Communications & Marketing

VINCORION SE

Feldstrasse 155

22880 Wedel, Germany

E-Mail: media@vincorion.com





07.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News