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Q1 2026: Guter Jahresauftakt bestätigt Transformationskurs



07.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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Q1 2026: Guter Jahresauftakt bestätigt Transformationskurs Ergebnisse für das erste Quartal 2026: Konzernumsatz bei 430 Mio. EUR (Q1 2025: 423 Mio. EUR), organische Ver besserung gegenüber gleichem Vorjahreszeitraum um 4,7 % Bereinigte EBIT-Marge mit 6,8 % (Q1 2025: 4,9 %) im oberen Bereich des Zielkorridors für 2026 von rund 6 bis 7 % Operativer Free Cashflow bei minus 109 Mio. EUR (Q1 2025: -120 Mio. EUR), bereinigte Nettoverschuldungsquote bei 2,1 (Q1 2025: 2,1)

SHAPE2EMPOWER zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit: Konzern stellt sich neu auf, um schneller, marktorientierter und effizient zu handeln

CEO Thomas Jessulat: "Das erste Quartal zeigt, dass unsere Transformation an Tiefe gewinnt: Organisches Wachstum, verbesserte Ergebnisqualität und spürbare operative Fortschritte schaffen eine belastbare Basis für die nächste Phase unseres Transformationskurses im Jahr 2026." Die ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023 / WKN 785602) startet in das Geschäftsjahr 2026 mit einer Steigerung des operativen Ergebnisses und treibt ihre Transformation weiter voran. In einem weiterhin herausfordernden geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld erzielte der Konzern im ersten Quartal einen Umsatz von 430,0 Mio. EUR (Q1 2025: 423,1 Mio. EUR). In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die veräußerte Konzerngesellschaft in Solihull, Großbritannien, im ersten Quartal 2025 noch einen Umsatz von 3,1 Mio. EUR beigesteuert hatte, d.h. die entsprechende Vergleichsbasis aus dem Vorjahresquartal beträgt demzufolge 420,0 Mio. EUR. Zudem schmälerten Währungseffekte in Höhe von 9,7 Mio. EUR den Umsatz. Organisch, das heißt um Währungs- und M&A-Effekte bereinigt, stiegen die Umsatzerlöse um 19,8 Mio. EUR oder 4,7 % und entwickelten sich damit signifikant besser als die Fahrzeugproduktion, die nach Schätzungen von S&P Global Mobility im ersten Quartal 2026 weltweit um 3,4 % und in Europa (ohne Russland) um 1,0 % schrumpfte. Umsatz organisch gesteigert mit E-Mobility als Wachstumstreiber

Haupttreiber dieser Entwicklung war der dynamische Hochlauf volumenstarker Serienaufträge im Geschäftsbereich E-Mobility. Der Umsatz stieg hier um 11,3 Mio. EUR auf 38,1 Mio. EUR (Q1 2025: 26,8 Mio. EUR). Im gesamten Segment Erstausrüstung, zu dem der Bereich E-Mobility zählt, waren die Umsätze aufgrund des schwachen Marktumfelds leicht rückläufig. Der Umsatz sank leicht um 0,6 % auf 280,0 Mio. EUR (Q1 2025: 281,8 Mio. EUR). In den weiteren Segmenten entwickelte sich das Geschäft robust. Das Ersatzteilgeschäft setzte seinen Wachstumskurs fort und steigerte den Umsatz um 7,6 % auf 109,8 Mio. EUR (Q1 2025: 102,0 Mio. EUR). Die Kunststofftechnik legte leicht auf 39,9 Mio. EUR (Q1 2025: 39,0 Mio. EUR) zu. Profitabilität spürbar verbessert - Bereinigte EBIT-Marge im Zielkorridor

Hinsichtlich des Ergebnisses zeigten sich erste strukturelle Verbesserungen durch die STREAMLINE- und SHAPE30-Maßnahmen. Auf dieser Basis und in Verbindung mit dem Umsatzwachstum stieg die Bruttomarge im ersten Quartal 2026 um 260 Basispunkte auf 27,2 % (Q1 2025: 24,6 %). Das bereinigte EBIT belief sich auf 29,1 Mio. EUR (Q1 2025: 20,5 Mio. EUR), was einer bereinigten EBIT-Marge von 6,8 % (Q1 2025: 4,9 %) entspricht. Damit liegt der Konzern im oberen Bereich des für das Gesamtjahr 2026 prognostizierten Zielkorridors von rund 6 bis 7 %. Dementsprechend hat sich auch das bereinigte Ergebnis je Aktie erkennbar um 0,18 EUR auf 0,24 EUR (Q1 2025: 0,06 EUR) verbessert. Nach dem Investitionszyklus der letzten beiden Jahre für den Hochlauf der erhaltenen Großserienaufträge hat der Konzern die Investitionen in Sachanlagen wie geplant wieder zurückgefahren und liegt mit 21,3 Mio. EUR (Q1 2025: 45,0 Mio. EUR) bzw. 5,0 % (Q1 2025: 10,6 %) des Konzernumsatzes im für das Gesamtjahr angestrebten Spektrum. Bei einem Net Working Capital von 383,4 Mio. EUR (31.03.2025: 454,4 Mio. EUR) belief sich der operative Free Cashflow im ersten Quartal 2026 auf minus 109,4 Mio. EUR (Q1 2025: -120,3 Mio. EUR). Der Mittelabfluss ist im Wesentlichen auf den fortgesetzten Hochlauf volumenstarker Serienaufträge im E-Mobility-Geschäft und den damit verbundenen erhöhten Kapitalbedarf im operativen Geschäft zurückzuführen. Die Nettofinanzverbindlichkeiten erhöhten sich zum 31. März 2026 auf 413,2 Mio. EUR (31.03.2025: 370,4 Mio. EUR). Die bereinigte Nettoverschuldungsquote (Nettofinanzverbindlichkeiten zu bereinigtem EBITDA) belief sich somit auf 2,1 (Q1 2025: 2,1). Die Entwicklung der Kennzahlen entspricht den Erwartungen des Konzerns im Rahmen seiner SHAPE30-Transformationsstrategie. Ausblick bestätigt

Angesichts des guten Jahresauftakts mit der verbesserten Ergebnisqualität sieht sich ElringKlinger gut aufgestellt, die gesetzten Jahresziele 2026 zu erreichen. Der Konzern bestätigt seinen Ausblick für das Gesamtjahr und erwartet weiterhin leichtes organisches Umsatzwachstum, eine bereinigte EBIT-Marge von rund 6 bis 7 % sowie einen leicht positiven operativen Free Cashflow. Zudem strebt der Konzern hinsichtlich der bereinigten Nettoverschuldungsquote einen Wert zwischen 1,0 bis 2,0 an. Neben den weiteren Kennzahlen für 2026 wird auch der mittelfristige Ausblick bestätigt. Thomas Jessulat, Vorstandsvorsitzender des ElringKlinger-Konzerns, kommentiert die Quartalszahlen: "Die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 unterstreichen, dass wir mit unserer strategischen Ausrichtung auf dem richtigen Weg sind. Unser organisches Wachstum - insbesondere im E-Mobility-Geschäft - und die deutliche Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge zeigen die zunehmende Wirksamkeit unserer Transformationsmaßnahmen. Mit SHAPE2EMPOWER schaffen wir zudem die organisatorischen Voraussetzungen, um in dem dynamischen Umfeld unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Im Kern geht es darum, Verantwortung dorthin zu bringen, wo sie Wirkung entfalten muss: in die Geschäftsbereiche, näher an das Geschäft, näher an den Kunden. Dadurch stellen wir ElringKlinger so auf, dass wir kundenfokussierter, marktnäher sowie wirksamer und effizient in unseren Prozessen und Strukturen handeln können." SHAPE2EMPOWER: neue Organisationsstruktur für die nächste Phase der Transformation

Mit dem Programm SHAPE2EMPOWER hat ElringKlinger einen entscheidenden Schritt in der Weiterentwicklung seiner Organisationsstruktur eingeleitet. Ziel ist es, den Konzern noch stärker auf Handlungsschnelligkeit, Markt- und Kundennähe sowie Effizienz auszurichten. Kernelement von SHAPE2EMPOWER ist die Stärkung der unternehmerischen Verantwortung in den bisherigen Business Units, die künftig als Business Areas agieren. In der Umsetzung werden klare Rollenverteilungen geschaffen, Schnittstellen vereinfacht, Entscheidungswege verkürzt und Führungsstrukturen global vereinheitlicht. Gleichzeitig wurden zum 1. Mai 2026 die beiden bisherigen Business Units Metal Sealing Systems & Drivetrain Components und Metal Forming & Assembly Technology zur neuen Business Area Sealing Solutions & Engineered Metal Components zusammengeführt. Kennzahlen über das 1. Quartal 2026 in Mio. EUR Q1 2026 Q1 2025* ? abs. ? rel. Auftragseingang 491,4 416,9 +74,5 +17,9 % Auftragsbestand 1.196,2 1.152,4 +43,8 +3,8 % Umsatz

davon Währungseffekte

davon M&A-Aktivitäten

davon organisch 430,0 423,1 +6,9

-9,7

-3,1

+19,8 +1,6 %

-2,3 %

-0,7 %

+4,7 % Bereinigtes EBITDA 59,1 41,9 +17,2 +41,1 % EBITDA 58,4 41,9 +16,5 +39,4 % Bereinigtes EBIT 29,1 20,5 +8,6 +41,9 % Bereinigte EBIT-Marge (in %) 6,8 4,9 +1,9 PP - EBIT 28,4 20,0 +8,4 +42,0% Periodenergebnis (nach Minderheiten) 14,7 3,5 +11,2 +>100 % Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,24 0,06 +0,18 +>100 % Investitionen in Sachanlagen 21,3 45,0 -23,7 -52,7 % Operativer Free Cashflow -109,4 -120,3 +10,9 +9,1 % Net Working Capital (NWC) 383,4 454,4 -71,0 -15,6 % NWC-Quote (in %) 23,3 27,6 -4,3 PP - Eigenkapitalquote (in %) 35,1 38,3 -3,2 PP - Nettofinanzverbindlichkeiten 413,2 370,4 +42,8 +11,6 % Bereinigte Nettoverschuldungsquote

(Net Debt/Bereinigtes EBITDA) 2,1 2,1 + 0,0 - Mitarbeitende (per 31. März) 8.542 9.083 -541 -6,0 %

* Die Zahlen zum ersten Quartal 2025 enthalten noch die mit Wirkung zum 30. November 2025 veräußerte Konzerngesellschaft hpp UK Ltd. in Solihull, Großbritannien. Über ElringKlinger Als globaler Entwicklungspartner zählt ElringKlinger mit seinem langjährigen Know-how zu den führenden Zulieferern für die Automobilindustrie, Kunststofftechnik und weitere Branchen. Der Technologiekonzern mit Sitz in Dettingen/Erms entwickelt seit seiner Gründung 1879 stetig innovative Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Durch den Einsatz seiner wegweisenden Produkt- und Systemlösungen für alle Antriebs-arten, in der Dichtungs- und Abschirmtechnik sowie bei Leichtbaukonzepten gestaltet ElringKlinger die Zukunft der nachhaltigen Mobilität aktiv mit. Der Konzern beschäftigt sich bereits seit 20 Jahren mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie und hat sich so frühzeitig als Experte für Elektromobilität etabliert. Mit einem starken Team von rund 8.600 transformationpioneers an rund 40 Standorten weltweit und einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2025 treibt ElringKlinger die nachhaltige Transformation der Industrie voran - voller Leidenschaft, Expertise und Innovationskraft. Rechtlicher Hinweis Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Markteinschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind insbesondere nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Obwohl der Vorstand überzeugt ist, dass die gemachten Aussagen und ihre zugrunde liegenden Überzeugungen und Erwartungen realistisch sind, beruhen sie auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen sind abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die zu Änderungen der ausgedrückten Erwartungen und Einschätzungen führen können. Zu diesen Faktoren zählen zum Beispiel Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage, Schwankungen von Wechselkursen und Zinssätzen, die mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie.





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