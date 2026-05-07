Zürich - Der Rückversicherer Swiss Re hat im ersten Quartal 2026 einen höheren Gewinn erzielt als noch im gleichen Vorjahreszeitraum und damit die Erwartungen am Markt sehr deutlich übertroffen. Der Zürcher Finanzkonzern ist damit auch gut unterwegs zur Erreichung seiner Jahresziele. Der Konzerngewinn für die ersten drei Monate lag mit 1,5 Milliarden Dollar um knapp 20 Prozent über dem Wert des gleichen Vorjahresquartals, wie Swiss Re am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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