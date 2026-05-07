Ein spannender Deal mit Potenzial: Die Kooperation mit einem der wichtigsten KI-Serveranbieter katapultiert NANO Nuclear ins Rampenlicht und befeuert die Fantasie der Anleger. Die Idee: Kernenergy für Rechenzentren. Die Nachricht schlug am Markt ein: NANO Nuclear Energy hat eine Absichtserklärung mit Super Micro Computer unterzeichnet. Das Ziel: die Energieversorgung der nächsten Generation von KI-Rechenzentren neu zu denken. Im Zentrum steht der Plan, kompakte Mikroreaktoren direkt vor Ort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de