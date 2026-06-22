© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USADer Ausbau von KI-Rechenzentren treibt den Strombedarf weltweit nach oben. Analysten sehen deshalb großes Potenzial für einen Nuklearspezialisten.Der rasant steigende Energiebedarf durch Anwendungen der Künstlichen Intelligenz rückt Nuklearunternehmen zunehmend in den Fokus von Investoren. Besonders positiv bewertet nun das Analysehaus Roth Capital Partners die Perspektiven von Nano Nuclear Energy. Kaufempfehlung mit deutlichem Kurspotenzial Die Analysten haben die Beobachtung der Aktie mit einer Kaufempfehlung aufgenommen. Mit einem Kursziel von 45 US-Dollar bewegt sich Roth Capital nahezu auf Höhe des Wall-Street-Konsenses von 46,25 US-Dollar, basierend auf Daten von SeekingAlpha. Laut …
Enthaltene Werte: US0231351067,US67066G1040,US63010H1086Den vollständigen Artikel lesen
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