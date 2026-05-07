Im Zuge des Iran-Kriegs hat das US-Militär einen iranischen Tanker beschossen. Trotzdem sieht US-Präsident Donald Trump weiterhin Möglichkeiten für ein Abkommen. Die Entspannungssignale aus dem Nahen Osten dürften dem DAX am Donnerstag weiteren Rückenwind geben. Gleichzeitig stehen mit Allianz, AMD, Aumovio, Rheinmetall und McDonald's mehrere wichtige Unternehmen im Fokus.Wie DER AKTIONÄR berichtete, hatte US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit dem Sender PBS erklärt, dass bereits in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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