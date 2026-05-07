BMW hat im ersten Quartal den Rückgang der Profitabilität in seiner Autosparte kleiner gehalten als befürchtet. Die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Autogeschäft ging im Jahresvergleich um 1,9 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent zurück. Besser als von den Analysten im Vorfeld erwartet wurde. Die Aktie legte im Anschluss deutlich zu. Bernstein Research sieht für das Papier von BMW Kurspotenzial bis 108 Euro.Der Konzerngewinn von BMW vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um gut 36 Prozent auf 2 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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