Gasfund in Österreich: Produzent stößt bei erster Bohrung auf Methan

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ADX Energy hat bei der Bohrung Hochfeld-1 in Oberösterreich gasführende Sandsteine erreicht. Das Unternehmen meldet damit einen wichtigen Fortschritt im flachen Gasprogramm. Besonders bedeutend sei, dass die gefundenen Gasschichten nach Angaben von ADX sehr gut mit den vorherigen 3D-Auswertungen übereinstimmen würden. Nun sollen Messungen im Bohrloch und spätere Produktionstests zeigen, ob der Fund wirtschaftlich nutzbar wäre.

ADX Energy hat bei der Bohrung Hochfeld-1 in Oberösterreich gasführende Sandsteine erreicht. Das Unternehmen meldet damit einen wichtigen Fortschritt im flachen Gasprogramm. Besonders bedeutend sei, dass die gefundenen Gasschichten nach Angaben von ADX sehr gut mit den vorherigen 3D-Auswertungen übereinstimmen würden. Nun sollen Messungen im Bohrloch und spätere Produktionstests zeigen, ob der Fund wirtschaftlich nutzbar wäre.

Gas in der Hall-Formation

ADX Energy berichtet, dass die Bohrung Hochfeld-1, kurz HOCH-1, in der Explorationslizenz ADX-AT-I in Oberösterreich gasführende Sandsteine angetroffen habe. Das Unternehmen ist Betreiber des Projekts und hält am HOCH-Prospekt einen wirtschaftlichen Anteil von 50 Prozent. Nach Unternehmensangaben wurden bei rund 1.350 Metern Tiefe erstmals gasführende Sandsteine in der Hall-Formation erreicht. Am 6. Mai 2026 lag die Bohrung bei 1.367 Metern. Weil beim Weiterbohren weitere Gasanzeichen festgestellt worden seien, solle die Bohrung nun auf mindestens 1.550 Meter vertieft werden. Die Hall-Formation besteht aus Sandsteinen. Solche Gesteine können Erdgas speichern, wenn sie genügend kleine Hohlräume besitzen und das Gas später durch das Gestein fließen kann.