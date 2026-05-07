© Foto: Shuji Kajiyama - APDer Japanische Aktienmarkt legt eine erstaunliche Rallye hin, wobei der Nikkei neue Rekordstände erreicht und besonders Softbank hervorsticht. Angeführt von einer globalen Rallye rund um künstliche Intelligenz und Halbleiterwerte sprang der Nikkei 225 am Donnerstag erstmals über die Marke von 62.000 Punkten und markierte damit ein neues Allzeithoch. Besonders im Fokus der Investoren stand dabei die SoftBank Group, deren Aktien zeitweise um mehr als 16 Prozent nach oben schnellten. Die Kursrallye fiel außergewöhnlich stark aus, weil die Börse in Tokio während der zweiten Hälfte der japanischen "Golden Week"-Feiertage geschlossen war. Anleger holten damit innerhalb weniger Handelsstunden die …Den vollständigen Artikel lesen
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