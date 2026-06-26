© Foto: DesignIt - Zoonar.com/DesignItTech-Aktien korrigieren am Freitag stark. Besonders asiatische Märkte sind betroffen. Der Kospi verliert mehr als 8 Prozent, der Nikkei 225 fast 5 Prozent. Doch auch die Wall Street ist betroffen: Futures sind rot.Der globale Tech-Ausverkauf nimmt Fahrt auf. In Asien rauschen die Kurse am Freitag tief ins Minus. Besonders heftig erwischt es Südkorea: Der Kospi brach um mehr als 8 Prozent ein und der Kosdaq verliert über 5 Prozent. Die Börse musste den Handel im Leitindex für rund 20 Minuten stoppen, berichtet CNBC. Auch der japanische Aktienmarkt steht unter Druck. Der Nikkei 225 fällt um rund 5 Prozent und rutscht unter 69.000 Punkte. In Hongkong verliert der Hang Seng fast zwei Prozent, …
Enthaltene Werte: US7475251036,JP3436100006,KR7005930XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,2455711,2455717,LU0496786XXX,US78392B1070,KRD020020XXX,HK0000004XXX,CNM000000XXX,US0420682058Den vollständigen Artikel lesen
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