© Foto: SOPA Images - Sipa USADie SoftBank-Aktie verliert mehr als 13,5 Prozent. Der KI-Hype bekommt plötzlich Risse. Anleger fürchten steigende Infrastrukturkosten, Druck bei Arm und neue Zweifel an OpenAI.Die SoftBank-Aktie erlebt einen brutalen Ausverkauf. am Freitag brach der japanische Tech-Investor zeitweise um mehr als 13,5 Prozent ein und führte damit die Verluste bei asiatischen Technologiewerten an. Der Grund dafür ist größer als nur ein schwacher Handelstag. Anleger stellen plötzlich eine der wichtigsten Wetten der vergangenen Monate infrage: den Boom rund um künstliche Intelligenz. Der Druck kam direkt von der Wall Street. Der Nasdaq Composite fiel in der Nacht zuvor bereits zum vierten Mal in Folge. …
Enthaltene Werte: US7475251036,JP3436100006,KR7005930XXX,US6311011XXX,US78392B1070,US0420682058Den vollständigen Artikel lesen
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