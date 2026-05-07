Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag mit kaum veränderten Kursen eröffnet, ist aber rasch in die Gewinnzone vorgerückt. Gebremst wird der Gesamtmarkt insbesondere von den nach Zahlen schwachen Swiss Re. Die Vorgaben aus den USA sind indes einmal mehr klar positiv. Die KI-Euphorie scheint ungebrochen, eher enttäuschende Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP zeigten am Vortag wenig Einfluss. Für eine tendenziell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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