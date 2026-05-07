Zürich - Accenture und die Women's Tennis Association (WTA) haben eine mehrjährige Partnerschaft bekanntgegeben. Gemeinsam wollen sie das Spielerlebnis weiter verbessern und die Zukunft des Frauentennis aktiv mitgestalten. Die Partnerschaft verbindet Accentures Expertise in Technologie und KI-Implementierung mit dem Anspruch der WTA als moderner, auf die Athletinnen ausgerichteter Verband, höchste Standards zu erfüllen. Als offizieller Business- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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