Infineons Q2-Ergebnisse lagen insgesamt im Rahmen der Erwartungen, jedoch war die Botschaft konstruktiver als die Überschriftenzahlen: Die AI-Power bleibt der Haupttreiber der Erträge und ist weiterhin durch Angebotseinschränkungen betroffen, während sich die Erholung auf industrielle Anwendungen und die Auffüllung im frühen Zyklus der Automobilbranche ausweitet. Dies wird teilweise durch anhaltende Schwächen im Hochvolt-Antriebsstrang und im CSS ausgeglichen. Das Wachstum des Auftragsbestands, sich verbessernde Auftragstrends und das Upgrade der FY26-Prognose verringern das Abwärtsrisiko für die Schätzungen in 2026 und 2027. Wir erhöhen die kurzfristigen und langfristigen Schätzungen, was zu einem neuen Kursziel von 58,00 EUR führt, basierend auf einer stärkeren AI-Mischung und besseren Trends im Kernmarkt. Nach dem starken Kursanstieg erscheint das Risiko-Ertrags-Verhältnis jedoch ausgewogen. Daher bleiben wir an der Seitenlinie mit einer HALTEN-Empfehlung, bis sich eine attraktivere Einstiegsmöglichkeit ergibt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/infineon-technologies-ag
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