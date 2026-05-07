FRANKFURT (dpa-AFX) - Die starke Auftragslage von Suss Microtec und PVA Tepla hat die Kursrallys der Aktien beider Unternehmen am Donnerstag nach Geschäftszahlen weiter beflügelt. Für Suss ging es mit fast 89 Euro auf einen neuerlichen Rekordstand nach 127 Prozent Plus im laufenden Jahr. PVA erreichten nach 83 Prozent Jahresplus ein Hoch seit 2022.

Analyst Janardan Menon vom Investmenthaus Jefferies sprach bei Suss von einer immensen Überraschung beim Auftragseingang, dessen hohe Dynamik anhalten dürfte. Es sei ein Quartals-Rekordwert erreicht worden. Auch die Profitabilität lobte er, bei etwas geringeren Umsätzen.

Sein Kollege Constantin Hesse klang bei PVA Tepla ähnlich. Er sprach von "sattem Auftragseingang" bei erneut etwas maueren Geschäftsergebnissen. Er vermutete allerdings vorbörslich bereits die Auftragslage als wohl maßgeblich für die Aktie./ag/mis

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