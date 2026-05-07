© Foto: Rodrigo Abd - APAlbemarle überrascht die Wall Street: Der Gewinn ist fast dreimal so hoch wie erwartet. Die Aktie gewinnt nach Börsenschluss zeitweise rund neun Prozent hinzu. Steht der Wall Street eine Lithium-Rallye bevor?Albemarle hat sich mit einem Paukenschlag zurückgemeldet. Der Lithiumproduzent hat nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt, die die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen haben. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel zeitweise um neun Prozent auf 210 US-Dollar. Aktuell notiert sie jedoch nur vier Prozent im Plus bei 200,40 US-Dollar je Anteilsschein. Albemarle erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2026 einen Gewinn je Aktie von 2,95 US-Dollar bei einem Umsatz von 1,4 …Den vollständigen Artikel lesen
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