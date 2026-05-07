Original-Research: elumeo SE - von Montega AG



07.05.2026 / 10:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu elumeo SE Unternehmen: elumeo SE ISIN: DE000A11Q059 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 07.05.2026 Kursziel: 2,60 EUR (zuvor: 2,20 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Restrukturierung greift - Basis für profitables 2026 gelegt



Die elumeo SE hat mit der Vorlage der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 die erfolgreiche Umsetzung des im April gestarteten Restrukturierungsprogramms bestätigt. Die berichteten Kennzahlen sowie die präsentierten operativen Entwicklungen deuten auf einen klaren Fortschritt in Richtung nachhaltiger Profitabilität hin.



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Restrukturierung greift - klare Verbesserung der Kostenbasis und Ergebnisqualität: Das bereinigte EBITDA verbesserte sich im Gesamtjahr auf EUR -0,5 Mio. (Vj. EUR -1,0 Mio.) und lag damit am oberen Ende der Guidance. Wesentlich aussagekräftiger ist jedoch die unterjährige Entwicklung: Nach Umsetzung der Maßnahmen im April 2025 wurde in den Folgequartalen (Q2-Q4) auf aggregierter Basis operative Profitabilität erreicht. Die Ergebnisverbesserung ist primär auf eine deutliche Reduktion der operativen Kosten zurückzuführen. Die Gesamtkosten (inkl. SG&A und Logistik) sanken um 11,4% auf EUR 23,7 Mio.; gegenüber 2023 ergibt sich sogar ein Rückgang um EUR 6,2 Mio. bzw. rund 21%.



Ausblick 2026 - Fokus auf Profitabilität bei begrenzter Visibilität: Für 2026 stellt das Management eine Umsatzentwicklung zwischen -7% und +10% sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR -0,5 Mio. bis EUR 1,5 Mio. in Aussicht. Die Rohertragsmarge soll weiterhin im Bereich von 47% bis 49% liegen. Die Prognose reflektiert einerseits die strukturellen Fortschritte auf der Kostenseite und die zunehmende Effizienz durch KI, andererseits aber auch anhaltende makroökonomische Unsicherheiten (u.a. Irankonflikt, Konsumklima, Rohstoffpreise). Strategisch bleibt der Fokus klar auf Profitabilität statt Volumenwachstum.



Vodafone-Verfahren als optionaler Werttreiber: Zusätzliche Upside-Potenziale ergeben sich aus der laufenden rechtlichen Auseinandersetzung mit Vodafone im Zusammenhang mit aus Sicht des Unternehmens überhöhten Einspeiseentgelten. Die elumeo SE prüft derzeit rechtliche Schritte und sieht - gestützt durch externe Gutachten - potenzielle Schadensersatzansprüche im zweistelligen Millionenbereich, rückwirkend bis 2013. Aufgrund der Unsicherheiten hinsichtlich Ausgang, Timing und tatsächlicher Höhe ist dieser Effekt derzeit als optionaler, nicht im Basisszenario enthaltener Werttreiber zu betrachten.



Fazit: Die vorläufigen Zahlen bestätigen, dass elumeo operativ signifikante Fortschritte erzielt hat. Die Kombination aus strukturell reduzierter Kostenbasis, verbessertem Produktmix und zunehmender Automatisierung bildet u.E. eine solide Grundlage für eine nachhaltige Rückkehr in die Profitabilität. Vor diesem Hintergrund erscheint der Turnaround operativ eingeleitet, wenngleich er noch weiterer Bestätigung in den kommenden Quartalen bedarf. Der mögliche Ausgang des Vodafone-Verfahrens stellt aus unserer Sicht einen nicht unerheblichen, jedoch unsicheren optionalen Kurstreiber dar. Wir erhöhen unser Kursziel auf 2,60 EUR und stufen die Aktie auf 'Kaufen' herauf.







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