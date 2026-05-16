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Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses 2025 verschiebt sich auf 12. Juni 2026 - Management erwartet keine wesentlichen Änderungen zu den bereits veröffentlichten Zahlen



16.05.2026 / 16:08 CET/CEST

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Corporate News elumeo SE: Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses 2025 verschiebt sich auf 12. Juni 2026 - Management erwartet keine wesentlichen Änderungen zu den bereits veröffentlichten Zahlen Berlin, 16.05.2026 - Die elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), der führende elektronische Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, wird ihren testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 am 12. Juni 2026 veröffentlichen. Die für den 18. Mai 2026 angekündigte Veröffentlichung verzögert sich aufgrund noch andauernder Prüfungs- und Dokumentationstätigkeiten sowie der noch ausstehenden ESEF-Zertifizierung. Die bekannten, bisher untestierten Geschäftszahlen 2025 bleiben aus heutiger Sicht unverändert. Bereits am 30. April 2026 hatte die Gesellschaft ihre vorläufigen konsolidierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 per Corporate News kommuniziert und in einem Investorencall präsentiert . Das Management der elumeo SE erwartet nach wie vor keine wesentlichen Änderungen gegenüber den bereits veröffentlichten Zahlen. Die Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses 2025 wird am 12. Juni 2026 unter https://www.elumeo.com/investor-relations/publikationen/finanzberichte erfolgen. Zur Corporate News vom 30. April 2026: https://elumeo.com/investor-relations/aktuelle-mitteilungen/?file=Corporate_News_2026_04_30_Konzernabschluss_2025_DE.pdf Zur Investoren-Präsentation vom 30. April 2026: https://elumeo.com/ir/publications/presentations/?file=20260430_elumeo_SE_FY_2025_Preliminary.pdf Über elumeo SE: Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Unter dem Namen Juwelo werden TV-Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien und Italien sowie Webshops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien betrieben. Als Treiber für profitables, effizientes Wachstum erweist sich die im Juli 2024 gestartete Internationalisierung 2.0 von Juwelo TV. Eine eigens entwickelte KI-basierte Multi-Language-Plattform zeichnet für die Live-TV-Ausstrahlung in Deutschland produzierte Shows auf, übersetzt diese per Künstlicher Intelligenz in die jeweilige Landessprache und spielt sie automatisiert in den internationalen Märkten aus. Auf diese Weise entfallen die Kosten eines klassischen lokalen Sendebetriebs. Die Internationalen Sendefenster sind zentrale Säule des in 2024 eingeleiteten Wachstumsprogramms juwelo100. Ziel von juwelo100 ist es, die operative Performance des E-Commerce-Unternehmens nachhaltig zu steigern und im Kerngeschäft bis zum Jahr 2033 einen Umsatz von EUR 100 Mio. zu erreichen. Kontakt Investor Relations

Erkelenzdamm 59/61

10999 Berlin

Tel.: +49 30 69 59 79-231

E-Mail: ir@elumeo.com

www.elumeo.com



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