GFT Technologies startet mit soliden Zahlen ins Geschäftsjahr 2026 und zeigt, wohin die Reise künftig gehen soll: weg vom klassischen IT-Dienstleister, hin zum KI-getriebenen Plattform- und Modernisierungspartner für globale Konzerne. Vor allem die eigene KI-Plattform Wynxx entwickelt sich zunehmend zum strategischen Herzstück der Wachstumsstory. Umsatz wächst weiter - Gewinn legt deutlich stärker zu Im ersten Quartal 2026 steigert GFT den Umsatz um 3 % auf 229,5 Mio. Euro. Währungsbereinigt liegt das Wachstum sogar bei 5 %. Noch wichtiger für Anleger: Die Profitabilität verbessert sich deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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