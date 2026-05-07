ElringKlinger zeigt im ersten Quartal 2026, dass die Transformation zunehmend greift. Trotz eines schwachen globalen Automarkts steigert der Konzern Umsatz und Profitabilität deutlich stärker als viele Wettbewerber - vor allem dank des boomenden E-Mobility-Geschäfts. Für Anleger könnte das ein wichtiges Signal sein: Der lange Umbau vom klassischen Verbrennerzulieferer hin zum Elektromobilitäts- und Technologiekonzern gewinnt sichtbar an Dynamik. E-Mobility wird zum Wachstumsmotor Während die weltweite Fahrzeugproduktion laut Branchenzahlen rückläufig war, wächst ElringKlinger organisch um 4,7 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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