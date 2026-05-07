DJ Deutsche Bank will erneut AT1-Kapitalinstrumente ausgeben

DOW JONES--Die Deutsche Bank will abermals Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals nutzen, um die eigenen Verschuldungs- und Kapitalquoten zu verbessern. Geplant sei eine Emission von sogenannten AT1-Kapitalinstrumenten in Benchmark-Volumen, heißt es in einer Mitteilung der Frankfurter Bank. Diese werde erstmals am 30. Oktober 2035 kündbar sein.

Die Deutsche Bank hat AT1-Kapitalinstrumente, die dem harten Kernkapital zugerechnet werden, bereits mehrfach eingesetzt. Zuletzt wurde im November eine Emission im Nennwert von 1,0 Milliarde Euro platziert.

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May 07, 2026 04:03 ET (08:03 GMT)

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