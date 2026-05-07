Die Q1 2026 Ergebnisse von Mister Spex heben einen erfolgreichen, wenn auch schmerzhaften Übergang von einem volumenorientierten Online-Anbieter zu einem margenfokussierten Omnichannel-Händler hervor. Trotz eines Umsatzrückgangs von 9% im Jahresvergleich auf 40,7 Mio. EUR verbesserten sich die Bruttomargen auf 58,8% und das bereinigte EBITDA verdoppelte sich nahezu auf 1,3 Mio. EUR. Das Offline-Segment bleibt ein Lichtblick und verzeichnet ein Wachstum von 11% im Jahresvergleich. Allerdings bleiben das negative berichtete EBITDA und der Druck auf den Cashflow durch das "Switch"-Abonnementmodell Hürden für eine vollständige Erholung. Insgesamt zeigen die Ergebnisse ein Unternehmen, das "Qualität über Quantität" priorisiert, was unserer Meinung nach letztendlich zu nachhaltiger Rentabilität führen wird. Wir bleiben optimistisch hinsichtlich des Fortschritts der Restrukturierung. Daher bestätigen wir unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 3,40 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mister-spex-se
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