SUSS: Über 80 Euro - Analysten ziehen nach!
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|13:30
|JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick hätten die Auftragseingänge...
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|12:15
|SUSS MicroTec: Gewinneinbruch zum Jahresauftakt - Aktie steigt 11%
|SUSS MicroTec erzielte im ersten Quartal 2026 einen Auftragseingang von 149,3 Millionen Euro, nach 88,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum - ein Anstieg von 69,5 Prozent. Treiber war eine deutlich...
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|12:06
|ROUNDUP: Suss startet erwartet schwach - Aufträge treiben Aktie aber auf Rekord
| GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec ist wie erwartet mit deutlichen Rückgängen ins Jahr gestartet. Allerdings setzt das Management um Chef Burkhardt Frick auf die stark anspringenden...
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|12:00
|SUSS MicroTec SE Announces Decline In Q1 Income
|11:36
|Aktien Frankfurt: Dax scheitert an Hürde von 25.000 Punkten
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei weiter starken Vorgaben von den Übersee-Börsen ist für den Dax am Donnerstag die Hürde von 25.000 Punkten nach den jüngsten Gewinnen noch zu hoch. Zuletzt notierte der deutsche...
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