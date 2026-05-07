Unterföhring (ots) -Neues Turnier, neuer Anlauf für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Los geht's mit vier Krachern in sechs Tagen bei "ran Eishockey live: WM 2026": Finnland, Lettland, Schweiz, USA. Das erste Spiel gegen die Finnen steigt am Freitag, 15. Mai 2026, ab 15:45 Uhr. ProSieben und Joyn übertragen alle Spiele der Nationalmannschaft und das komplette Finalwochenende live aus der Swiss Life Arena in Zürich.Vor dem letzten Härtetest in der Vorbereitung gegen Team USA am Sonntag, 10. Mai, zeigt sich Bundestrainer Harold Kreis im ProSieben-Interview zufrieden mit der Auslosung der Gruppenphase, nimmt die ganze Mannschaft in die Pflicht und hat einen klaren Plan: "Playing the winning game".Welchen Stellenwert hat das letzte Vorbereitungsspiel gegen die USA?Harold Kreis: "Die USA reisen erst kurz vorher an, haben nur wenig Zeit und vielleicht zweimal trainiert. Die ziehen sich das gleiche Trikot über und spielen einfach Eishockey. Für uns ist das ein echter Härtetest auf hohem Niveau, gegen einen sehr starken Gegner. Das hat fast den Charakter eines WM-Spiels. Für uns bietet das die Chance, unter turnierähnlichen Bedingungen richtig gefordert zu werden, um dann perfekt vorbereitet ins Turnier zu gehen."Was erwarten Sie zum Auftakt gegen Finnland?Harold Kreis: "Die Finnen spielen sehr diszipliniert. Die Frage ist, wer bei ihnen aus der NHL dazukommt. Dass direkt zu Beginn der WM die sehr starken Gegner auf uns warten, hatten wir uns ein wenig gewünscht. Ich erwarte spielerisch einen guten Start in das Turnier. Wir wollen vorne mitrennen und you can't fall behind. Jedes Spiel ist wichtig. In jedes Spiel gehen wir mit der Einstellung rein: Playing the winning game. Daran werden wir alles setzen. Mal sehen, wie die Karten fallen. Aber wir unterschätzen kein Spiel und keinen Gegner."Auf welche Spieler wird es besonders ankommen?Harold Kreis: "Mit Philipp Grubauer haben wir einen starken Goalie. Moritz Seider ist möglicher Kandidat für die Norris Trophy, den besten Verteidiger in der NHL. Aber natürlich haben wir weniger Spieler aus Nordamerika dabei. Die Aufgaben werden sich auf alle Schultern und alle Teambereiche verteilen. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Die Mannschaft wird gut aufgestellt sein."Was ist das Ziel des Bundestrainers für die Weltmeisterschaft?Harold Kreis: "Dass wir das Viertelfinale erreichen. Es ist jetzt auch keine einfache Vorrundengruppe, aber die ist nie einfach. Das Ziel ist, die Endrunde zu erreichen."Nächstes Jahr steht die Heim-WM in Deutschland an. Welchen Schwung kann das Abschneiden bei dieser WM für 2027 bedeuten?Harold Kreis: "Für den Verband spielt das eine Rolle, für unsere tägliche Arbeit in Zürich nicht. Das ist noch gar nicht in meinen Gedanken. In anderen Bereichen des DEB wird natürlich schon akribisch vorbereitet. Aber für mich und die Mannschaft zählt nur diese WM."Das komplette Interview mit Bundestrainer Harold Kreis finden Sie hier.Immer am Puck. Das "ran"-Team mit Moderator Matthias Killing, Eishockey-Legende Uwe Krupp (Experte), Reporter Christoph "Icke" Dommisch, Stefan Ustorf (Experte und Co-Kommentator) sowie den Kommentatoren Jan Lüdeke und Franz Büchner meldet sich live aus Zürich. "ran Eishockey live: WM 2026" überträgt 20 Spiele im Free-TV, davon zwölf auf ProSieben.Das Eishockey-WM-Programm im Überblick:ProSieben und Joyn- Finnland vs. Deutschland, Freitag, 15. Mai, ab 15:45 Uhr- Deutschland vs. Lettland, Sonntag, 17. Mai, 19:55 Uhr- Deutschland vs. Schweiz, Montag, 18. Mai, 19:55 Uhr- USA vs. Deutschland, Mittwoch, 20. Mai, 19:55 Uhr- Deutschland vs. Ungarn, Freitag, 22. Mai, 15:45 Uhr- Österreich vs. Deutschland, Samstag, 23. Mai, 19:55 Uhr- Deutschland vs. Großbritannien, Montag, 25. Mai, 19:55 Uhr- Viertelfinale, Donnerstag, 28. Mai, 15:45 Uhr- Halbfinale 1+2, Samstag, 30. Mai, 14:50 und 19:25 Uhr- Spiel um Platz 3, Sonntag, 31. Mai, 15:00 Uhr- Finale, Sonntag, 31. Mai, 19:45 UhrProSieben MAXX und Joyn- Schweiz vs. USA, Freitag, 15. Mai, 19:50 Uhr- USA vs. Finnland, Montag, 18. Mai, 15:50 Uhr- Lettland vs. Österreich, Dienstag, 19. Mai, 15:50 Uhr- Schweiz vs. Österreich, Mittwoch, 20. Mai, 15:50 Uhr- Lettland vs. Finnland, Donnerstag, 21. Mai, 15:50 Uhr- Finnland vs. Österreich, Sonntag, 24. Mai, 19:50 Uhr- Österreich vs. USA, Dienstag, 26. Mai, 15:50 Uhr- Viertelfinale, Donnerstag, 28. Mai, 19:50 UhrAlle Sportereignisse parallel auf Joyn und ran.de im LivestreamPressekontakt:Frank Wolkenhauerphone: +49 (0) 89 95 07 -1158email: Frank.Wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 -1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6270507