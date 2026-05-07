DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Sixt - Premium-Strategie als Erfolgsfaktor - Sixt steigert in harten Zeiten Umsatz und Gewinn. Der Fokus auf den Profit spricht für die Aktie.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Sixt - Premium-Strategie als Erfolgsfaktor

Sixt steigert in harten Zeiten Umsatz und Gewinn. Der Fokus auf den Profit spricht für die Aktie.

Frankfurt am Main, 07.05.2026 (pta000/07.05.2026/11:00 UTC+2)

Die Sixt SE hat 2025 trotz eines herausfordernden Marktumfelds ihren Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt. Mit einem klaren Fokus auf das Premiumsegment und die Expansion in Nordamerika konnte der Mobilitätsanbieter einen Rekordumsatz erzielen und gleichzeitig die Profitabilität deutlich steigern.

Der Konzernumsatz stieg auf EUR 4.28 (4) Mrd. (+ 7 %). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) legte überproportional um 19.5 % auf EUR 400.5 (335.2) Mio. zu. Der Konzerngewinn erhöhte sich um 17.2 % auf 285.8 (243.9) Mio. Euro.

Innovation ist wichtiger Teil der Strategie

Beeindruckend ist die Kontinuität. "Sixt hat seit 2019 seinen Umsatz im Mobilitätsgeschäft um über 70 % gesteigert und blickt inzwischen auf 18 aufeinanderfolgende Rekordquartale zurück", sagt CFO Dr. Franz Weinberger im Interview mit dem NJ. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bleibt dabei die konsequente Premium-Positionierung. Rund 56 % der Flotte entfallen auf hochwertige Fahrzeuge. Parallel treibt Sixt Innovationen voran, etwa durch digitale Plattformen wie "Sixt Carhub". Im vergangenen Jahr wurde auch die Nutzung von intelligenten Tools zur Effizienzsteigerung im Flotteneinsatz ausgebaut.

Auch die Internationalisierung erweist sich als Wachstumstreiber. Europa (ohne Deutschland) bleibt mit EUR 1.74 (1.54) Mrd. Umsatz die stärkste Region (+ 12,6 %), während Nordamerika mit EUR 1.37 (1.31) Mrd. Euro weiterhin erhebliches Potenzial bietet und 2025 währungsbereinigt um 9 % wuchs. Deutschland verzeichnete ein moderates Wachstum von 2.6 %.

Zur Unterstützung des weiteren Wachstums investierte Sixt in den Ausbau der Fahrzeugflotte auf rund 196.900 Fahrzeuge (+ 6.9 %). Die Eigenkapitalquote lag zum Jahresende bei soliden 30.1 %.

Für 2026 erwartet der Vorstand ein weiteres, wenn auch verlangsamtes Wachstum. Der Umsatz soll auf EUR 4.45 bis 4.6 Mrd. steigen, bei einer angestrebten EBT-Marge von rund 10 %.

Fazit: Die Sixt-Stämme werden bei einem erwarteten Gewinn je Aktie für 2028 von ca. EUR 8.20 mit einem KGV von rund 8.7 bewertet. In den vergangenen fünf Jahren lag die KGV-Bewertung bei etwa 15. Die aktuellen Kursziele von Analysten liegen zwischen EUR 82 und 125 und erscheinen plausibel.

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Der ausführliche Bericht über die Sixt SE mit dem Vorstandsinterview wird in der Mai-Ausgabe 2026 des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

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May 07, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)