Nach dem ersten Treffer ist vor dem nächsten AnlaufBei der Sixt-Aktie ISIN: DE0007231326 läuft es derzeit wie bei einer gut geplanten Überholspur: Das erste RuMaS-Kursziel wurde am Freitag auf Xetra bereits geknackt, und damit ist der Blick frei auf die nächste wichtige Etappe. Jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Marke von 78,00 Euro. Fällt auch diese Hürde, könnte die Aktie auf Basis der zuletzt veröffentlichten Zahlen weiter in Richtung ...

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