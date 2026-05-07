Die Aktie von Munich Re steht am Donnerstag unter Druck. Belastet wird der DAX-Wert auch von schwachen Vorgaben aus der Branche: Ein Konkurrent hat Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Die Aktie geriet daraufhin unter Druck. Droht nun bei Munich Re am Dienstag eine ähnliche Zahlenenttäuschung?Swiss Re hat Zahlen vorgelegt - und fallen bei den Anlegern durch. Die Aktie verliert im frühen Handel rund vier Prozent. Doch bei genauerem Hinsehen ist das Zahlenwerk des Schweizer Rückversicherers kein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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