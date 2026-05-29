Der DAX präsentierte sich am Donnerstag uneinheitlich. Während einige Titel deutlich zulegen konnten, mussten andere klar Federn lassen. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex letztendlich 0,3 Prozent im Minus bei 25.092,25 Punkten. Der Start in den letzten Handelstag der Woche sieht aber wieder freundlicher aus. Der Broker IG taxiert den DAX am Freitagmorgen 0,3 Prozent höher auf 25.170 Punkte.Im Blickfeld bleibt die Entwicklung im Nahen Osten. Hier hat die Hoffnung auf eine Verlängerung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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