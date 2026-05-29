Der Dax-Konzern hat von der Bundeswehr einen Auftrag über die Lieferung von 2.000 Militär-Lkw erhalten. Nach der Meldung war Rheinmetall gestern mit einem Plus von zeitweise 5 % bester Dax-Wert. Der Auftrag hat ein Volumen von 1 Mrd. € und ist Teil eines Rahmenvertrags, der die Lieferung von insgesamt 6.500 Fahrzeugen an die Bundeswehr umfasst. Wie schon vom Vorstand angekündigt, wird der Auftrag zu einem beschleunigten Umsatzwachstum im Q2 beitragen. Die Analysten der Deutschen Bank bestätigten gestern ihre Kaufempfehlung für die Rheinmetall-Aktie (Kursziel von 2.100 €). Damit steigen die Chancen, dass die seit Januar anhaltende Konsolidierung in eine Kurserholung übergeht.
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