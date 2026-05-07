LANXESS' Q1 bestätigte ein earnings-technisches Tief, da schwache Nachfrage, niedrige Auslastung, Währungsdruck, Portfolioeffekte und Preisdruck aus Asien die Kosteneinsparungen und niedrigeren funktionalen Kosten mehr als ausglichen. Die Segmenttrends blieben insgesamt schwach, insbesondere im Bereich Advanced Intermediates, während auch Consumer Protection und Specialty Additives unter Druck standen, trotz eines gewissen Volumensmomentums im März und selektiver Stärke in der Wasseraufbereitung, Schmierstoffen und Flammschutzmitteln. Obwohl Q2 sequenziell durch Preiserhöhungen, temporäre Veränderungen in der Lieferkette und nachgelagerte Einsparungen besser abschneiden sollte, bleibt die Sichtbarkeit auf eine nachhaltige Gewinnwende begrenzt, angesichts der anhaltenden Abhängigkeit von Kostenweitergaben, Währungsfaktoren, Bau-Nachfrage und fragilen Endmärkten. Wir bestätigen die HOLD-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 17,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/lanxess-ag
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