Fiat erweitert das Angebot des Hochdachkombis Qubo in Deutschland um eine Batterie-elektrische Variante. Der neue Fiat Qubo L Elektro soll bis zu 340 Kilometer weit kommen. Er ist dabei ausschließlich als Fünfsitzer konfigurierbar. Die Preisliste beginnt bei 35.490 Euro. Fiat hatte seine Großraumlimousine Qubo bisher nur als Diesel im Angebot. Das ändert sich jetzt: Die italienische Stellantis-Marke legt eine Elektro- und eine Benziner-Variante nach. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net