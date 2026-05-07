© Foto: killykoon – stock.adobe.com - killykoon – stock.adobe.comEdelmetallproduzenten wie Barrick und Newmont profitieren von stark gestiegenen Edelmetallpreisen. Die meiste Luft nach oben ist jetzt aber noch bei B2Gold. Die Gold-Rallye ist zu Ende, doch Produzenten profitieren weiterhin Nach dem Blow-Off-Top Ende Januar ist die Luft bei Gold, Silber und Co. zwar raus, doch gegenüber dem Stand der Vorjahre notieren Edelmetalle noch immer mit deutlichen Kursaufschlägen. Das sorgt bei den Förderern für anhaltend starke Geschäfte und großen finanziellen Leistungssteigerungen. Der Branchen-ETF Gold Miners von VanEck unterstreicht diesen Trend mit einem Plus von 192,3 Prozent in einem Jahr. Nicht zuletzt die Anteile großer Goldförderer wie Agnico Eagle …Den vollständigen Artikel lesen
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