Die Nel ASA-Aktie zeigte sich in den letzten Tagen hochgradig nervös. Nachdem der Kurs des norwegischen Elektrolyseurherstellers von Dienstag bis Dienstag um fast +40% in die Höhe schoss, brach er am gestrigen Mittwoch um über -10% ein. Was steckt hinter der enormen Volatilität und was sollten Anleger jetzt tun? Eine neue Produktionstechnologie Auslöser der jüngsten Kursschwankungen der Nel ASA-Aktie ist wahrscheinlich die zur Wochenmitte vorgestellte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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