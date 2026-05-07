Shell steigert Quartalsgewinn deutlich

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Höhere Öl- und Gaspreise treiben Ergebnis, während Schäden an LNG-Anlage und sinkende Förderung den Ausblick dämpfen.





Shell hat im ersten Quartal von deutlich gestiegenen Öl- und Gaspreisen infolge der geopolitischen Situation im Nahen Osten profitiert. Der bereinigte Gewinn kletterte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel auf rund 6,92 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig lag das Ergebnis mehr als doppelt so hoch wie im Vorquartal (rund 3,3 Milliarden US-Dollar).

An der Börse spiegelte sich die Ergebnisstärke jedoch zunächst nicht wider. Die Shell-Aktie eröffnete heute Morgen an der Londoner Börse rund ein Prozent schwächer und weitete die Verluste in der ersten halben Stunde aus: Der Kurs fiel auf 3111 Pence und lag damit kurzzeitig knapp 3,1 Prozent unter dem Schlusskurs des Vortags. Belastend wirkt unter anderem ein Vorfall auf die LNG-Produktionsanlage Pearl in Katar. Shell beziffert die Reparaturkosten auf weniger als 500 Millionen US-Dollar; die Behebung könnte allerdings bis zu ein Jahr dauern. Zudem sank die Öl- und Gasproduktion im Quartal um rund vier Prozent und soll weiter zurückgehen.

Shell erhöht außerdem die Quartalsdividende um rund fünf Prozent auf 39,06 US-Cent je Aktie und plant in den kommenden drei Monaten Aktienrückkäufe im Umfang von etwa drei Milliarden US-Dollar. Die Investitionsprognose für das Gesamtjahr wurde auf 24 bis 26 Milliarden US-Dollar angehoben, auch im Zusammenhang mit der Übernahme von ARC Resources für rund 16,4 Milliarden US-Dollar.









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Quelle: HSBC





















