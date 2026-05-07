Rheinmetall hat im ersten Quartal seinen Gewinn deutlich gesteigert, blieb beim Umsatz und operativen Ergebnis jedoch hinter den Analystenerwartungen zurück. Besonders die starke Auftragslage von rund 73 Milliarden Euro sowie erwartete Milliardenaufträge im Marine- und Fahrzeugbereich sorgen dennoch für Optimismus. Zusätzlich treibt der Konzern den Ausbau seines Marinegeschäfts massiv voran und positioniert sich damit zunehmend als führender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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