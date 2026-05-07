BMW hat im ersten Quartal eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Autogeschäft von 5,0 Prozent eingefahren. Ein Rückgang von 1,9 Prozent im Jahresvergleich, dennoch besser als von den Analysten im Vorfelderwartet wurde. Die Aktie legte im Anschluss deutlich zu. Aus charttechnischer Sicht richtet sich der Blick kauf die nächste Widerstandszone zwischen 84 und 85 Euro.Der Konzerngewinn von BMW vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um gut 36 Prozent auf 2 Milliarden Euro. Der Umsatz ging um gut 8 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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